Под Одессой археологи обнаружили статуэтку античного божества

В Одесской области археологи нашли во время раскопок уникальную статуэтку античного божества.

Об этом сообщает издание “Думская”.

Экспедиция членов Нижнедунайской археологической экспедиции Одесского археологического музея проходила на городище Картал у современного села Орловка в Ренийском районе. Там обнаружили терракотовую статуэтку Гермеса/Меркурия.

Ученые отметили, что уникальность этой находки в том, что изображения божества античного пантеона нашлось на территории варварской периферии, к которому относился Катрал во времена эллинистически-римского периода.

“Статуэтки такого типа и в таком прекрасном состоянии сохранности – редкая находка даже в больших античных центрах Северного Причерноморья”, – рассказал участники раскопок.

Также члены экспедиции нашли несколько захоронений на территории могильника городища. Это могилы времен черняховской культуры и позднеатичного периода.

Катрал – это многоуровневый археологический объект. Сейчас члены экспедиции завершают раскопки слоев античной эпохи и переходят к более древним – гальштатского периода (XII-VIII века до н.э.) и эпохи энеолита (V тысячелетие до н.э).

Как сообщал “источник”, в Одесской области во время раскопок студенты нашли невредимую бутылку времен Османской империи.