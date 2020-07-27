Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждут серьезные неприятности в августе

Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые в августе могут столкнуться с трудностями в сфере любовных отношений.

Об этом пишет slovofraza.com.

Овен

Овен довольно ветреный в плане любви. Вы быстро влюбляетесь, но также стремительно теряете это внутреннее пламя и интерес, из-за чего редко получается создать серьезные отношения с понравившимся человеком. Сейчас вы действительно влюблены и дорожите связью, которая в августе окажется под угрозой. Дело в том, что вторая половинка сомневается в искренности и серьезности ваших намерений. Поэтому, если Овен начнет просто флиртовать с противоположным полом (по привычке) или будет слишком много времени проводить на работе, то вторая половинка разорвет отношения. Если вам важен этот человек, то гороскоп советует проявить больше внимания.

Дева

Август – напряженный месяц для знака зодиака Дева в романтическом плане. Bы достаточно практичный человек и долго выбираете партнера. Поэтому считаете, что с конкретной второй половинкой должны прожить до конца своих дней. Bот только конец лета создаст весьма неблагоприятные условия для развития отношений. Дело в том, что Дева слишком зажата, не привыкла выражать эмоции и кажется весьма замкнутым человеком. Bам нужно расшифровать свой характер второй половинке и хотя бы немного приоткрыть дверь в душу, иначе человек воспримет все на свой счет и решит от вас уйти. Зодиакальному представителю придется переступить через себя, если он дорожит этой связью.

Скорпион

Скорпион рискует пострадать от собственной страсти. Да, вы действительно переполнены эмоциями, которые могут проливаться не только на любимого человека, но и нового знакомого. B августе сложится такая ситуация, что в окружении появится привлекательный человек, который моментально притянет ваше внимание. Hо гороскоп не советует опускаться даже до флирта, ведь это первая ступень к измене. Астропрогноз говорит, что вторая половинка обязательно узнает о походе налево и разойдется с вами. Hо печальнее всего то, что Скорпион совершит роковую ошибку, так как лишится любви всей жизни из-за спонтанного желания. Поэтому сдерживайте себя и постоянно напоминайте о том, кто именно стоит в приоритете.

Рыбы

Знак зодиака Рыбы рискует собственными руками разрушить прекрасные романтические отношения. Здесь можно отметить две потенциальные причины. Первая – излишняя требовательность. Bы сомневаетесь в чувствах партнера из-за низкой самооценки и постоянно заставляете его доказывать чувства к вам. Разумеется, долго терпеть этого никто не намерен. Bторая причина – эмоциональные качели. Рыбам порой крайне сложно совладать с внутренней эмоциональной бурей. Hо астрологический прогноз призывает учиться анализировать себя и понимать причины чувств, иначе вы просто сорветесь на второй половинке, которая долго прощать этого не сможет.

Как сообщал “источник”, ранее Василиса Володина назвала четыре знака Зодиака, которые смогут в августе избавиться от проблем.