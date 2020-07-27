День Крещения Киевской Руси: что нельзя делать в праздник 28 июля

Во вторник, 28 июля, в Украине православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, который в этот день, 988 года, принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.

О традициях и приметах, связанных с этим днем, рассказывает “источник”.

Равноапостольный князь Владимир является покровителем мужчин с этим именем, которое означает “властелин мира”.

В этот день молятся иконе святого Владимира. Считается, что молитва святого Владимира исцеляет болезни – слабое зрение и тяжелобольных людей. Также верующие просят у святого избавления от внешних врагов, укрепления в вере и прекращения ссор.

Также в этот день почитается память святых мучеников Кирика и Улиты.

Запреты и приметы дня

Праздник Крещения Киевской Руси считается очень большим для христиан, поэтому запрещается заниматься тяжелой физической работой. Нельзя ссорится, сквернословить, злится и завидовать.

Постарайтесь провести этот день в праздничном настроении. Стоит воздерживаться от шумных застолий, переедания и злоупотребления алкоголем.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

липа пожелтела – осень будет ранней;

дождь с утра – к солнечному дню;

радуги после дождя не видно – впереди много ясных дней;

туман вечером – к дождю;

если громкий гром – будет дождь;

ветер с востока – будет дождь.

если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.

кузнечики громко стрекочут – к жаре.

Как сообщал “источник”, 25 июля православные христиане отмечали День Илария и Прокла – мучеников, пострадавших за свою веру во II веке.