Каким бывает знаменитый чай пуер

Пуэр – чай, который на протяжении многих веков создают только в Поднебесной. Сегодня купить пуэр может каждый, но разобраться в сортах и видах экзотического чая новичкам сложно. В этой статье поделимся азами пуэрной грамоты.

Пуэр – что за чай

Чайная культура зародилась в Китае, пуэр там пили задолго до того, как о чае узнали в Европе. Его изготавливают из листьев китайской разновидности чайного куста, обрабатывая по специальной технологии.

Первым появился зеленый пуэр, чай, который продолжает дозревать годами. Затем изобрели рецепт «собрата», черного пуэра.

Чем отличаются разновидности пуэра:

Шен пуэр – зеленый, сырой. Его особенность в том, чай продолжает ферментироваться после изготовления, как вино. Поэтому с годами он становится вкуснее, мягче и дороже. Молодые Шен пуэры тоже хороши, но выдержанные представляют коллекционную ценность и за ними охотятся чаеманы.

Шу пуэр – черный, готовый. Он появился намного позднее, в 70-х годах прошлого века. Чайные технологи задались целью ускорить процесс ферментации сырья. Дело в том, что спрос на пуэр к тому времени вырос, а Шен достигал зрелости слишком долго. Тогда изобрели процесс «во дуй», когда сырье складывали в кучи, сбрызгивали водой, накрывали тканью. Пуэр дозревал намного быстрее.

Шен и Шу пуэры отличаются как внешне, так и вкусом. Шен светлый, похож на зеленый чай. В настое свежие нотки и легкая терпкость. Шу темный, настой коньячного оттенка с нотами леса, земли, ореховой кожуры, чернослива и сухофруктов.

Качественные пуэры полезны для здоровья. Бодрят, прогоняют сонливость, укрепляют иммунитет, очищают кровь и печень, поддерживают здоровье сердца, эластичность сосудов и пищеварение.

Формы пуэра

Еще одна особенность пуэра в том, что он редко продается рассыпным, как обычный чай. По традиции его прессуют, для удобства хранения и транспортировки.

Распространенные формы прессованного пуэра:

Блин (лепешка).

Кирпич, квадрат.

Точа (гнездо) и миниточа.

Гриб, тыква.

Стандартный вес лепешки 357 граммов, кирпич может быть намного тяжелее. Компактные миниточи и порционный пуэр в форме конфет удобно заваривать в офисе и путешествии. Шу и Шены крупных размеров приходится делить на части, чтобы заварить.

Менее распространенные формы пуэра:

Смола (Ча Гао) – концентрированный пуэр в виде небольшой плитки или кубика. Чай варят в котле, пока он не загустеет до состояния пасты. При заваривании ее растворяют.

Пуэрные головы (Лао Ча То) – комки чая, которые образуются при вылеживании Шу пуэра в кучах. У них насыщенный и оригинальный вкус.

Дворцовый пуэр (Гун Тин) – рассыпной чай с высоким содержанием крошечных золотистых почек, которые придают напитку нежность.

Форма пуэра не влияет на его качество, все зависит от добротности сырья, места его сбора, климата и нюансов обработки. При выборе убедитесь, что пуэр без резкого запаха, а в купаже нет лома и мусора.