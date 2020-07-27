Покупка б/у SSD накопителя. Как проверить состояние?

Твердотельные накопители становятся продукцией, и все больше и больше пользователей выбирают этот тип для хранения информации. В этом нет ничего удивительного, ведь SSD обеспечивает более высокую производительность и существенно влияет на комфорт работы с компьютером. В отличие от традиционного жесткого диска (HDD), твердотельный диск абсолютно бесшумный и более устойчив к механическим повреждениям.

Несмотря на то, что в последнее время SSD стали доступнее https://www.aks.ua/catalog/nakopiteli-ssd/, некоторые пользователи все же решают купить подержанные комплектующие, что позволяет еще больше сэкономить. Однако такой подход связан с повышенным риском получить сильно изношенный или неисправный накопитель. Рассмотрим краткое руководство, которое содержит советы по проверке б/у SSD дисков.

Как проверить работоспособность SSD?

Покупку подержанного SSD стоит начать с его проверки. Если вы не видите механических повреждений носителя, то стоит подключить его к компьютеру для проверки состояния. Как быстро протестировать SSD? В данном случае лучше всего использовать универсальный инструмент CrystalDiskInfo – это бесплатная программа диагностики SSD/HDD, которая может прочитать всю самую важную информацию о носителе. Нас больше всего интересует система SMART (технология самоконтроля, анализа и отчетности), которая информирует о состоянии диска.

Оценивая состояние, также стоит обратить внимание на несколько ключевых параметров:

Доступное зарезервированное пространство/выносливость (AA/E8) – количество резервных ячеек для замены поврежденных секторов;

Программа Fail Count (B5) – количество неудачных записей в ячейке памяти;

Erase Fail Count (B6) – количество операций стирания ячеек памяти;

Сообщения о неисправимых ошибках (BB) – количество ошибок, которые не удалось исправить;

Число событий перераспределения (C4) – общее количество попыток перераспределения секторов;

Current Pending Sector Count (C5) – количество секторов, которые указывают на проблемы с чтением, ожидающие перераспределения;

Remaing Life / SSD Life Left (E7) – процент от срока службы диска;

Lifetime Writes from Host (F1) – сумма сохраненных секторов хоста.

Помните, что не все параметры могут считываться на том или ином накопителе.

Итак, как видите, процедура проверки не так сложна как кажется и занимает по времени несколько минут. Поэтому перед покупкой б/у накопителей все же стоит проверить их текущее состояние. Однако в любом случае лучше не рисковать и купить новое оборудование, которое будет иметь гарантию от производителя.