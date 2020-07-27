Владимир Верба: робототехника может быть доступна и понятна детям

Генеральный конструктор Концерна «Вега» (холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) Верба Владимир Степанович рассказал журналистам о запуске нового образовательного проекта, знакомящего детей с перспективными инженерными профессиями. «Вега» совместно с детским технопарком «Кванториум» объединили усилия, чтобы открыть российским школьникам новые горизонты.

Уже в скором времени учащиеся школ смогут приступить к изучению робототехники, схемотехники и моделирования. В августе 2020 года на базе Челябинского радиозавода «Полет», входящего в структуру Концерна «Вега», начнется первый курс обучения этим профессиям будущего.

Программа адаптирована для двух возрастных категорий: 10 – 12 лет и 12 – 15 лет. Школьники помладше будут осваивать азы робототехники, старшеклассники – схемотехники, в частности, смогут узнать, что такое «Интернет вещей (IoT)» и постичь основы программирования на платформах Arduino.

В Концерне «Вега» традиционно уделяют большое внимание работе с кадрами и подготовке молодых специалистов. Генеральный конструктор «Веги» Верба Владимир Степанович сам является профессором, академиком РАН, автором многих научных изданий, в том числе, для самых юных «ученых» и «инженеров». Так, недавно вышла в свет его книга «Радиолокация для всех», в которой доступным языком раскрываются основные секреты физики и радиоэлектроники. Имея большой опыт научно-просветительской работы, Владимир Степанович высоко оценил создание подобного детского технопарка. Это – важнейший проект не только для сферы образования, но и для будущего отечественной промышленности, уверен Владимир Верба. Ведь именно в детстве и подростковом возрасте формируется база для будущих успехов на профессиональном поприще.

«Начинать готовить специалистов для работы на наукоемких производствах нужно уже со школьной скамьи, – поддерживает идею Вербы Владимира Степановича и заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская. – Уже в школьном возрасте ребята могут выбрать для себя будущую профессию. Но для более успешной ранней профориентации необходимо создание качественной развивающей среды, где дети могли бы получать не абстрактные знания, а реальный опыт, изучать современные технологии, востребованные в промышленности. В этом разрезе очень важна совместная работа образовательных площадок и промышленных предприятий».

Создание учебного комплекса на базе ЧРЗ «Полет» является продолжением программы такого сотрудничества, реализуемой Концерном «Вега». Например, совместно с «Кванториумом» уже создан детский технопарк на Рыбинском заводе приборостроения, также входящем в концерн. Специалисты предприятия регулярно проводят мастер-классы для школьников, выступают в роли наставников, экспертов на профконкурсах и соревнованиях.

«Решая задачу по повышению привлекательности инженерных профессий среди молодежи, мы активно внедряем новые форматы в систему дополнительного образования, – рассказал генеральный директор Концерна «Вега» Вячеслав Михеев. – Особенность проекта по созданию технопарков для учащихся на промышленных предприятиях в том, что дети вместе с инженерами и конструкторами смогут решать реальные производственные задачи, развивать новые компетенции, а впоследствии представлять свои научные разработки на региональных и федеральных форумах технического творчества».