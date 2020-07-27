Бывшая девушка принца Гарри вышла замуж за его тезку и показала их романтическое фото

Бывшая девушка принца Гарри, актриса Крессида Бонас, вышла замуж за его тезку, Гарри Уэнтворта-Стэнли. В 2012 году девушку и внука Елизаветы II познакомила принцесса Евгения.

В соцсетях даже появилось первое романтическое фото Крессиды с супругом – его опубликовал брат невесты, пишет Evening Standard. Судя по всему, узаконив свои отношения, пара отправилась на конную прогулку.

Крессида Бонас и Гарри Уэнтворта-СтэнлиФото: instagram.com/harrywent

Подробностей свадьбы актриса и ее близкие разглашать не стали. После отношений с герцогом девушка неохотно общается с прессой, но еще в январе упоминала о планах провести скромную церемонию в кругу самых близких людей. “И платье-бизе я тоже не хочу, – отмечала тогда Крессида. – Девушки красиво в них выглядят, но насчет себя я очень сомневаюсь”.

Крессида Бонас и Гарри Уэнтворта-СтэнлиФото: standard.co.uk

Бонас и принц Гарри расстались в конце 2014 года, тогда пара заявила, что устала от чрезмерного внимания прессы и общественности. Два года спустя внук королевы познакомился с Меган Маркл.

Бонас не скрывает, что люди постоянно спрашивают ее об отношениях с принцем Гарри, интересуются ее мнением о Меган Маркл. Но в своих выражениях девушка всегда очень осторожна, так как относится к герцогине с уважением.

Крессида Бонас и принц ГарриФото: Getty Images

После разрыва с герцогом Сассекским актриса добилась успехов в кино. В частности, сыграла главную героиню в драме White House Farm, которая принесла ей узнаваемость. Со своим будущим супругом, агентом по недвижимости и сыном маркизы Милфорд-Хейвен, она обручилась в 2019 году.