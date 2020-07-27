Умерла звезда Playboy Бо Блэк: как примерная католичка угодила на обложку глянца, не раздеваясь

24 июля в возрасте 74 лет ушла из жизни Элизабет Бо Блэк – набожная католичка из Аризоны, которая вошла в историю благодаря сенсационному появлению на обложке Playboy в 1967 году. Все дело в том, что девушка отказалась раздеваться для мужского глянца, а редакция согласилась снимать ее даже в мешковатом свитере.

Фото: Playboy

В 1967 году Бо училась в Висконсинском университете в Мадисоне, когда в город приехал рекрутер Playboy, искавший моделей для предстоящего выпуска. Будучи чирлидершей, Блэк согласилась позировать ему в короткой коричневой юбке и желтом свитере с капюшоном. Едва ли этого было достаточно, чтобы стать “кроликом” Playboy, но улыбчивая блондинка понравилась редакторам, и те открыли за ней “охоту”.

Блэк выросла в католической семье, каждое воскресенье ходила в церковь и до смерти боялась рассказывать о съемках строгой матери. Секрет раскрылся, когда домой к Бо позвонили из журнала и сказали, что редактору так понравились ее фотографии, что она “обязана сняться для обложки”. Родители дали добро на съемку в Чикаго лишь после того, как Бо пообещала сниматься полностью одетой. И не соврала! На легендарной сентябрьской обложке 1967 года Бо появилась в бело-зеленом трикотажном свитере и гольфах, держа в руках шлем для американского футбола.

Бо предлагали 5000 долларов за обнаженное фото для разворота журнала, но она была непреклонна и взяла всего 100 долларов за скромную обложку. Девушку не привлекала гламурная жизнь модели: она продолжила ходить на занятия и в 1969 году получила диплом учителя. “Вы что, шутите? Я мечтала стать монахиней!” – отшучивалась красотка.

Бо Блэк никогда не посещала развязных вечеринок в особняке Хью Хефнера, но это не помешало ей прожить яркую и насыщенную жизнь. Она преподавала математику, пела в Музыкальном театре Милуоки, почти 20 лет была исполнительным директором музыкального фестиваля Summerfest, занималась благотворительностью и помогла дочери воспитать четверых внуков. “Она всегда заставляла всех чувствовать себя особенными, будь то звезда Summerfest или уборщик, который просто собирал мусор на территории. Это замечательное качество, которое я надеюсь, что мои дети унаследовали”, – рассказала журналистам дочь Бо.