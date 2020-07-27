Пожилой мужчина погиб на пожаре в Сватово

27 июля в 10:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Сватово, ул. Набережная.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит жилой дом, из окна идет густой дым и существует вероятность пребывания владельца в доме.

Пожар на площади 15 кв. м локализован в 10:36 и ликвидирован в 11:39.

Во время тушения пожара звеном ГДЗС обнаружено тело хозяина дома 1930 года рождения.

К ликвидации пожара привлекалось 7 человек личного состава и две единицы техники.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.