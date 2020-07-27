В неподконтрольном Луганске намерены ко Дню города установить бюст Болотову

Ко Дню города оккупанты во временно неподконтрольном Луганске собираются установить на площади Героев ВОВ бюст так называемому “первому главе ЛНР” Валерию Болотову.

Об этом заявила так называемая “администрация” Луганска.

Над бюстом работает скульптор Александр Редькин, и стилистически он будет напоминать уже существующий памятник советскому партийному деятелю Владимиру Шевченко.

Валерий Болотов – коллаборационист, активный участник так называемой “русской весны”, “первый главарь” так называемой “ЛНР”.

В своем последнем интервью российскому “Росбалт” в декабре 2016 года он заявил, что якобы не подавал в “отставку” (в августе 2014), а временно выехал на лечение в РФ, и его “сместили с должности заговорщики во главе с Игорем Плотницким”. Он подтвердил, что батальон боевиков «Заря» под руководством Плотницкого, в 2014 году осуществлял обстрелы Луганска. Болотов обвинил Плотницкого в узурпации “власти” и убийстве бывших соратников.

Болотов умер 27 января 2017 года в своей квартире в Москве. Официальная версия – сердечный приступ.

Вместе с тем жена Болотова заявила, что он умер вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из баров Москвы во время «деловой» встречи.