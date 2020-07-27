Не верю в предрассудки: беременная ALYOSHA рассказала, как готовится к родам

Украинская певица ALYOSHA (Елена Тополя) вскоре станет многодетной мамой: супруга фронтмена группы “Антитіла” скоро подарит двоим сыновьям сестренку. Срок беременности звезды уже достиг 9 месяцев, и в Instagram она рассказала, как готовится к важному дню.

Фото: https://www.instagram.com/alyoshasinger/

“Сейчас у меня самые приятные хлопоты. Я готовлю необходимый пакет вещей на первое время. На третьей беременности не покупаю на вырост, потому что этот этап мы уже проходили. Подошло из покупок на вырост 20% одежды, а остальное дарили, – рассказала ALYOSHA фанатам. – В предрассудки я не верю. Что значит нельзя покупать вещи заранее? Можно! Это нужно делать! Мама должна быть готова к рождению ребенка. Поэтому мы готовим только самое необходимое и ждем нашу девочку”.

Ранее певица призналась, что третья беременность стала для нее непростым испытанием, но она приняла ее как подарок свыше.

“У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти – не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это произойдет, была готова, – рассказала она. – Особенно [тяжелыми были] первые четыре месяца. Дальше стало полегче. Но живот, мне кажется, из трех беременностей будет самым большим. Очень быстро растет. Хотя это не беда, с ним мы потом разберемся. Главное – здоровые ребенок и мама”.