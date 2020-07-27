Мирча Луческу отказался тренировать киевское “Динамо”

Известный румынский специалист Мирча Луческу больше не является главным тренером киевского ФК “Динамо”.

Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Луческу обьявили главным тренером Динамо всего лишь 23 июля и он еще не успел приступить к работе с командой, ведь она находится в отпуске до 30 июля.

После официального назначения тренера, ультрас Динамо в штыки восприняли его, назвав это “плевком в лицо болельщикам”, поскольку на протяжении 12 лет Мирча Луческу тренировал донецкий Шахтер и зачастую жестко критиковал киевлян.

Что стало предположительной причиной такого решения – пока что неизвестно.

Отметим, что никаких официальных заявление о прекращении сотрудничества не было ни от Луческу, ни от клуба. Пока что об этом сообщили лишь СМИ.

Ранее “источник” сообщал, что главный тренер футбольного клуба “Динамо” Алексей Михайличенко, а также его ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов уходят в отставку.