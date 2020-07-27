В Кремле отказались гарантировать перемирие на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, якобы Россия не является стороной в войне на Донбассе, а поэтому не должна становиться гарантом соблюдения там режима прекращения огня.

Об этом передает Обозреватель

Ситуацию на востоке Украины он в очередной раз назвал “украинским конфликтом” и указал на важность обеими сторонами соблюдаться свои обязательства и договоренности. Его слова цитирует ТАСС.

“Относительно каких-либо гарантий со стороны России: в данном случае я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины”, – высказался пресс-секретарь Путина о том, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Он назвал перемирие на Донбассе существенным и положительным шагом в сторону “укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения”. При этом еще раз уточнил, якобы Москва здесь не причем.

“На уровне “нормандского формата” [закрепить эту договоренность] – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России… Не РФ является участником конфликта”, – повторил Песков позицию Кремля.

Отвечая же на вопрос, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями относительно ситуации на Донбассе, пресс-секретарь Путина призвал”исходить из тех формулировок, которые есть в минском Комплексе мер”.