Во многих районах Луганщины местные власти самоустранились от подготовки водоемов к купанию, – СМИ

На водных объектах Луганской области с начала года 2 человека погибли в Северодонецке, из них – 1 ребенок, 2 – в Лисичанске, 1 – в Белокуракинском районе, 2 – в Марковском и 3 – в Попаснянском районе. Все случаи зафиксированы на водоемах, не определенных местной властью как места массового отдыха.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Луганской облгосадминистрации Александр Чалый в комментарии газете luganskua.com

По его словам, главная причина гибели взрослых на водоемах области – употребление алкоголя, а что касается детей, то это оставление их без внимания взрослых. Отдельная проблема – это самоустранение местных властей от оборудования мест для массового отдыха людей.

Сейчас на территории области есть всего 7 локаций, которые полностью соответствуют требованиям по охране жизни людей на водных объектах. Это ставок возле стеклозавода в Лисичанске, озеро Песчаное в Кременной, городской пляж Рубежного, городской пляж Старобельска, база отдыха «Аквалэнд» в Станице Луганской, пруд Парковый в Попаснянском районе, а также пляж на Айдаре в Новопскове. Здесь проведено обследование и очистка дна акваторий, функционируют спасательные посты, несут службу матросы-спасатели.

Александр Чалый уверен: если местные власти обратят внимание на состояние популярных мест отдыха граждан на воде, то ситуация улучшится.

“Но в области есть значительное количество территорий, где местная власть полностью самоустранилась от этого, экономит даже незначительные средства, – отмечает Александр Чалый. – Это Северодонецк, Троицкий, Беловодский, Белокуракинский, Попаснянский, Новоайдарский, Меловский и Марковский районы. Там не определено ни одного места отдыха на воде”.

По словам Александра Чалого, приведение до соответствующего уровня защиты водоема не такое уж и дорогое. Обследование дна акватории, например, стоит всего 1,22 грн за квадратный метр. Закупка минимального оборудования для спасательного поста – до 3 тыс. грн.