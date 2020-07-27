Украинская телеведущая разделась в лодке во время прогулки по Днепру: фото

Телеведущая Василиса Фролова решила поделиться с подписчиками в соцсети откровенным кадром, на который решилась во время лодочной прогулки по Днепру.

Закрыв глаза на возможный шквал критики, как это часто бывает с откровенными фотографиями знаменитостей, Фролова опубликовала снимок топлес, сделанный ее неизвестным компаньоном в лодке. “Люблю радовать”, – добавила она под постом.

Василиса ФроловаФото: instagram.com/vasyafrolova

Фотография ведущей собрала в соцсети более двух тысяч лайков и десятки комментариев, к которым пока не добрались критики: “Красивая”, “Кайф”, “Суперпозитивное фото, класс”, – отметили под снимком.