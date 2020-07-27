Синоптики дали прогноз на август: абсолютный максимум температуры может быть на Луганщине

Средняя месячная температура воздуха в августе составит 17-20 ° тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 °. в горных районах 11-16 ° тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Абсолютный максимум температуры воздуха ожидается 34-41 °, в Луганской области местами 42 °, в горных районах 26-33 °.

Абсолютный минимум – 1-7 ° тепла, на юге до 11 ° тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 ° мороза.

Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинства центральных областей.

Среднее месячное количество осадков составит в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 145 мм.



Прогноз средней месячной температуры и количества осадков

на август 2020

Средняя месячная температура предполагается 19-24 ° тепла (в горах 16-17 ° тепла), что на 1-2 ° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.