НВФ нарушили перемирие на Донбассе

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди ночи противник из временно неподконтрольной Ужовки открывал огонь по позициям украинских воинов у Водяного. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие враждебного обстрела нет.

Об этом пресс-центр штаба ООС.

Еще один факт был зафиксирован неподалеку Новомихайловки. С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Напомним, что недавно ТКГ согласовала начало нового перемирия на Донбассе в рамках выполнения парижских договоренностей «нормандской четверки». Всеобъемлющее прекращение огня стартовало 27 июля