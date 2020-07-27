Почему Тимати ушел из Black Star спустя 20 лет партнерства

27 июля российский рэпер Тимати заявил о решение покинуть лейбл Black Star, артистом которого являлся более 20 лет. Фолловеры музыканта сперва приняли это за шутку, но, судя по всему, он и правда задумался о сольной карьере.

О решении отделиться от лейбла Тимати сообщил на личной странице в Инстаграм. Музыкант опубликовал текст своего заявления с целью опередить слухи и всевозможные домыслы поклонников и журналистов.

ТиматиФото: instagram.com/timatiofficial

“Тимати покидает Блэк Стар, – написал он в соцсети. – Это не спонтанная рефлексия 2020 года. Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет”. Как подчеркнул далее Тимати, за это время им удалось создать успешный лейбл, но по мере его роста он превращался в “группу компаний”, с которой было все труднее избегать бюрократии.

“На мой взгляд, мы потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой невозможна ни одна крупная компания”, – пояснил он.

Пост Тимати в InstagramФото: instagram.com/timatiofficial

Сохраняя учредительские доли в сайд-проектах Black Star, Тимати намерен продолжить свою карьеру сольно. При этом музыкант добавил, что уже держит в голове идею нового проекта и знает, как сделать из него “гиганта”, а при этом сохранить “камерность”.

“Потратив 15 активных лет на создание одной “Империи”, я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни”, – добавил он.

Некоторые фолловеры музыканта до сих пор считают, что это шутка, которой рэпер просто решил поразвлечься: “Ну-ну, шутка года”, “Не смешно”, “Я одна не верю?” – стали дискутировать под постом Тимати.





За годы существования лейбла с ним успели посотрудничать Егор Крид, рэперы Джиган, Мот, L’One и другие.