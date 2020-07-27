Курортный Бердянск превратился в Венецию после ливня – фото впечатляют

В Бердянске в ночь на понедельник, 27 июля, начался сильный ливень, за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков.

Как сообщается на Facebook-странице Бердянского горсовета, коммунальные службы работают в усиленном режиме с 3 часов утра в связи с сильными осадками.

“Выходы в море и стоки работают, однако через значительный объем осадков нужно время, чтобы спал уровень воды на улицах города“, – сказано в сообщении.

Из-за непогоды в нескольких микрорайонах города произошло аварийное отключение света. Над восстановлением электроснабжения работают соответствующие службы.

Временно изменено движение некоторых маршрутов общественного транспорта.

Как пишет издание “Бердянск 24”, нижняя часть Западного проспекта, частично Итальянский, проспект Труда затоплены водой. Проезд транспорта затруднено.

Как сообщал “источник”, в Кирилловке, что на побережье Азовского моря в Запорожской области, в воскресенье, 26 июля, прошел сильный ливень. Дороги поселка превратились в реки.