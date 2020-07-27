Волонтер не верит в долгосрочное установление перемирия на Донбассе

Количество режимов прекращения огня и различных перемирий, в которых Украина принимала участие, ни к чему не привели.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук.

«Я на 99% согласен с Гармашем, потому все те режимы прекращения огня, в которых мы участвовали, ни к чему не привели. А порой перемирие длилось от нескольких минут, до, ну максимум, двух недель. И это еще в далеком 2017 году.

На этот раз контактная группа согласовала жесткие условия выполнения и соблюдения режима прекращения огня, поэтому должно пройти время, чтобы мы сделали выводы », – говорит Рымарук.

По его словам, Украина должна продолжать показывать свою активную позицию, потому что «если Украина не будет показывать свою активную позицию, Россия будет этим пользоваться».

«Мы должны показывать международному сообществу, что мы готовы идти на диалог. Мы их приглашаем, мы открыты. Например, миссия ОБСЕ может заехать к нам в любое подразделение. Мы передаем информацию с камер наблюдения, дронов, доказываем свою правоту и эта открытость становится плюсом в международных переговорах.

Если мы не будем выдвигать свои условия режима прекращения огня и не будем их придерживаться, то это не будет отображаться в международных отчетах ОБСЕ, которая сейчас не может попасть на оккупированную территорию «ЛНР», чтобы пообщаться с населением. Это отражается в отчетах, а затем страны ЕС это все видят и это отражается в действиях (продолжаются санкции – ред.) », – добавляет Рымарук.

Напомним, 27 июля от полуночи в зоне боевых действий начался режим полного прекращения огня. Его согласовали во время онлайн-конференции Трехсторонней контактной группы 22 июля.