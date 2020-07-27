Зеленского “поймали” за пробежкой в Черновцах – и это видео “разделило” соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский с председателем Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком вышли на утреннюю пробежку Черновцами, что не понравилось украинцам.

Видео утренней пробежки должностных лиц появилось в chernivtsigram в Instagram.

На нем видно, что оба бежали по улицам Кобылянской и Кордуби, в сопровождении группы мужчин. Бежали все без масок, но с соблюдением необходимой дистанции по возможности.

Всего бегущих было девять человек, двое из них возглавляли и замыкали компанию. Судя по установленному на камерах времени, во время пробежки было 8 утра 9 июля.

Пользователи сети неоднозначно восприняли такую инициативу президента, кто-то пишет о плюсах и здоровый образ жизни, а кто-то о карантине и опасностях.

Ранее “источник” сообщал, что в воскресенье, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и попросил освободить политзаключенного Руслана Сулейманова, у которого накануне трагически погиб трехлетний сын.