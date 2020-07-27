Мусу Сулейманова хоронят в Крыму – в его гибели нашли странную несостыковку

В понедельник, 27 июля, в селе Строгоновка Симферопольского района (Крым) хоронят 3-летнего Мусу Сулейманова, которого нашли мертвым накануне.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Тело ребенка утром привезли в дом семьи Сулеймановых, возле которого собрались люди, чтобы провести его в последний путь. Мусу похоронят на кладбище в поселке (Васиет) Строгоновка, там же, где он жил.

В Киеве также планируют провести дуа (молебен) по погибшему в Крыму Мусе Сулейманову.

Crimean Tatars ведет трансляцию с места события.

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Напомним, сына крымского татарина и политзаключенного Руслана Сулейманова нашли в выгребной яме 26 июля.

Как пишет журналист и блогер Айдер Муждабаев на своей Facebook-странице, канализационная яма, где было тело ребенка, была накрыта крышкой. Малыш не мог бы физически ее сдвинуть сам.

“Тем более – потом прыгнуть туда и “за собой” закрыть крышку таким образом, чтобы не было никому заметно. Потому что эту яму крымскотатарские волонтеры (которых всего в поселке было около 10 000) проверяли с самого начала, но были 100-процентно уверены в том, что мальчика там просто не может быть, потому что яма, по предварительным сведениям, – повторяю – была закрыта”, – написал он.

Потому Айдер не верит в “официальную” версию оккупантов, что мальчик утонул сам. Он отмечает, что ребенка могли убить.

“Для чего? С целью давления на его отца, крымского татарина, которого оккупанты, как традиционно крымских татар, обвиняют в “терроризме”. Насколько я знаю, он отказывается свидетельствовать против себя и других крымчан. И я бы хотел услышать, что скажут его адвокаты о давлении, пытках и требованиях ФСБ от нашего политзаключенного”, – написал Муждабаев.

Как сообщал “источник”, 25 июля в оккупированном Крыму велись поиски 3-летнего Мусы – сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Мальчик исчез накануне вечером.