Только за первое полугодие 2020 пожары на Луганщине нанесли ущерб на 270 млн грн

В первом полугодии 2020 в Луганской области вдвое увеличилось количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Нанесен материальный ущерб на сумму свыше 270 млн грн.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУ по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Сергей Журба газете luganskua.com

“Каждый третий пожар, возникший на территории области, – был пожар в экосистеме. Общая площадь уничтоженной растительности – 1300 га. Это втрое больше, чем в прошлом году, – отмечает Сергей Журба. – Значительно увеличилось количество пожаров в лесах. В области уже возникло 117 лесных пожаров и уничтожено более 5 000 га леса против 48 пожаров и 9 га за первые шесть месяцев 2019 года”.

По статистике ГСЧС, 90% пожаров, возникающих в экосистемах, происходят из-за неосторожного обращения с огнем как в быту, так и на отдыхе. Часто пожары возникают из-за умышленного сжигания питательных остатков и сухой растительности. Среди причин – и преднамеренный поджог.

В области горят не только леса, но и поля. В этом году уже произошло 9 пожаров на полях, в результате которых уничтожено 40 га пшеницы и 2 единицы уборочной техники. Также 2 пожара возникло в местах хранения урожая: в Белокуракинском и Сватовском районах.

“Неофициально сами фермерские хозяйства признаются, что им гораздо дешевле выжечь стерню, чем ее переработать, потому что нужно горючее, техника. И они, экономя собственные средства, выжигают питательные остатки, – отмечает Сергей Журба.