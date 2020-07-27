Прорыв грязных шахтных вод: бесконтрольное затопление шахт в ОРЛО угрожает экологическими проблемами, – СМИ

Бездумная ликвидация и затопление шахт на временно неподконтрольной территории Луганской области приведет к настоящей экологической беде. Здесь на неподконтрольной Киеву территории еще в 2014–2015 годах были бесконтрольно закрыты (затоплены) все шахты объединений “Первомайскуголь”, “Стахановуголь” и “Донбассантрацит”.

Об этом сообщает “Радио Свобода“.

Закрытые три шахты шахтоуправления “Первомайскуголь” аккумулировали под землей большие объемы воды, и они еще 2 мая 2018 года прорвались через стоящую на нейтральной полосе между позициями шахту “Родина” в сторону украинской шахты “Золотое”, затопив ее в считаные дни. Сейчас шахтные воды откачиваются, без очистки попадают в реку Лугань и дальше в Северский Донец и, разумеется, понемногу поступают в водоносные горизонты. Луганская область отличается от Донецкой тем, что питается водой из подземных водозаборов (в Донецкую идет канал Северский Донец – Донбасс).

Недалеко от линии разграничения на подконтрольной территории находится Попаснянский водоканал. Однако, 90% воды, которое качает коммунальное предприятие, идет потребителям на оккупированную территорию. Если водные горизонты затопят грязные шахтные воды, проблему питьевой воды для сотен тысяч людей нужно будет как-то решать.

“Знаете, у нас кроме “Первомайскугля” есть проблемы из-за закрытия шахт “Стахановугля” – питьевые горизонты загрязняются, наземные водные ресурсы высыхают. Местные пруды ведь поддерживал еще и водоотлив из шахт, кое-где эти искусственные озера сейчас уходят вниз, в пустоты, – рассказывает Радио Свобода источник на неподконтрольной территории Луганской области. – Ситуация настолько очевидная, что стали публично по телевизору обещать восстановить водоотлив, но это невозможно: насосы либо утонули, либо те, что были на поверхности, разворованы и порезаны на металлолом. Нас всех тут кормят в основном словами”.

Как сообщает издание, к старым проблемам добавились новые. Перевод в “ЛНР” “раскулаченных” зарегистрированным в Южной Осетии ЗАО “Внешторгсервис” (ВТС) шахт под контроль местного “госпредприятия” “Востокуголь” оказался своеобразной ловушкой. “Востокуголь” собираются обанкротить, чтобы забыть о долгах ВТС.

“Угольное предприятие нуждается в постоянной подпитке деньгами – на монтаж новых комплексов, поставку нового оборудования, ремонт старого, – поясняет горный инженер из города Красный Луч. – Нынешние хозяева края выпотрошили за эти 6 лет шахты по максимуму до того состояния, когда уже нужно снова обновлять шахтопроходческие комплексы, рубить новые лавы… Вместо этого они принимают решение сделать эти шахты неликвидными, затопить и забыть о них. Продолжать разрабатывать собираются оставшиеся несколько высоколиквидных производств – “Краснодонуголь”, шахту “Комсомолец Донбасса”. Это предприятия, встроенные в схемы Сергея Курченко и, как тут все говорят, в поставки угля через Россию на Украину”.

“Они жрут сами себя, жрут людей, которые пачками увольняются, потому что нет никаких перспектив, – рассказывает о настроениях в шахтерской среде собеседник из города Антрацит. – Если раньше, в 2014 году люди возвращались, потому что тут есть хоть какие-то дома-квартиры, то сейчас это жилье многие готовы не то что продавать, а просто оставлять – пусть будет как оно будет! Все, кто имеет образование и профессию, прут в основном в Россию, где пользуются достаточно серьезным спросом: наши люди трудолюбивы и для них те деньги, которые сейчас платят в РФ, кажутся на фоне наших реалий очень существенными. Еще лет пять такого планомерного выжигания – и не останется никакого смысла ни в каких мирных переговорах, на этой земле не останется ничего: ни людей, ни земли”.

Таким образом, ликвидация угольной промышленности повлечет за собой не только проблемы в экологии. Целые города и территории окажутся на грани существования. Ведь оставшись без работы, трудоспособное население просто покинет родные места.

“Здесь уже не может быть бунта, здесь скоро останутся одни пенсионеры и женщины с детьми в ожидании вызова от своих кормильцев. Возможно, именно так в головах местных “администраторов” и выглядит настоящее умиротворение региона”, – добавляют журналисты.