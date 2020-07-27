Боевики нарушили полный режим прекращения огня на Донбассе

Пророссийские боевики несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начался с полуночи 27 июля.

Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, пишут “Новости Донбасса”.

“К сожалению, со стороны противника в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов“, — сказал Кравченко во время брифинга.

По его словам, потерь с украинской стороны нет.

“Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес“, — подчеркнул командующий ООС.

Также он сообщил, что около 9:00 утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три обстрела, установив три мины ПОМ.

Кравченко подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается под контролем.

Как сообщал “источник”, с начала суток понедельника, 27 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе начался полный и всеобъемлющей режим прекращения огня.