В последние дни июля на Луганщине задождит

Завтра, 28 июля, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 30-35 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 16-18 0 тепла, днем 32-34 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 16-18 0 тепла, днем 32-34 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 29 июля – 1 августа 2020

29.07 Переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 15-20 0 тепла, днем 30-35 0 тепла.

30.07 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 г / с. Температура ночью 15-20 0 тепла, днем 30-35 0 тепла.

31.07 Переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

01.08 Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 23-28 0 тепла.