Огромный медведь забрался в детский бассейн – такого “шоу” не устраивал никто

В США в штате Вирджиния черный медведь пришел во двор к людям и искупался в детском бассейне.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Сильная жара привела животное на задний двор Реджины Келлер возле Форт-Вэлли. Медведь устал бродить и решил расслабиться в бассейне и уснул там. Так он пробыл в “гостях” около часа.

В это время хозяйка дома поливала цветы. Поведение хищника ее сильно удивила. А происходящее она сняла на видео и сделала фото.

Фото: Regina Keller/Facebook

“Нам определенно нужен бассейн побольше!”, – отметила Реджина.

Отмечают, что в Вирджинии насчитывается около 6000 черных медведей, а в США – 900 000.

Как сообщал “источник”, в сети опубликовали интересное видео визита медведя в загородный дом. Хозяев, к их же счастью, дома не было, поэтому медведя зафиксировала камера видеонаблюдения.