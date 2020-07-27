В Киеве произошел серьезный пожар на Крещатике – дымом затянуло все вокруг

В понедельник, 27 июля, около 8:30, в Киеве на Крещатике произошел пожар.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС Украины.

Прибывшие на место инцидента пожарные установили, что возгорание возникло в серверной на 2-м этаже 6-этажного здания. Пожар сопровождался сильным задымлением.

Приблизительно через 20 минут спасатели ликвидировали возгорание, после чего провели работы по выпуску дыма из помещений.

В тушении пожара принимали участие 25 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал “источник”, 24 июля, в Киеве возле станции метро Почайна произошел пожар на рынке. И автор видео с места и комментаторы высказали предположение, что пожар не случайный, что таким образом “расчищают место” под жилой комплекс либо торговый центр.