Скниловская трагедия произошла 18 лет назад: в Украине чтят память жертв страшной аварии

27 июля чтят память погибших во время авиашоу, что называют Скниловской трагедией, которая произошла 18 лет назад.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Скниловская трагедия

В 2002 году на аэродроме “Скнилов” во Львовской области состоялось авиашоу, посвященное 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил. Посмотреть на зрелище пришли целыми семьями с детьми – около 10 тысяч людей. Однако мероприятие закончилось масштабной трагедией с большим количеством жертв.

Во время шоу прямо на зрителей упал самолет Су-27. Летательный аппарат выполнял фигуры высшего пилотажа. За штурвалом находились пилоты первого класса полковник Владимир Топонарь и второй пилот полковник Юрий Егоров. Они успели катапультироваться и получили лишь незначительные травмы.

Жертвы аварии

Шоу происходило в небе прямо над тысячами зрителей, куда и упал самолет. Вследствие этого погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Также суд признал, что еще более 500 человек пострадали.

Расследование катастрофы

За трагедию понесли ответственность лишь 5 человек. Однако расследование велось против 10 – часть из них оправдали. Остальные лица, причастные к авиашоу, и летчики были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета. Свою вину никто не признал.

“Данные, полученные на первых этапах расследования причин катастрофы самолёта Су-27, свидетельствуют, что причинами трагедии стали серьезные просчёты в организации подготовки и осуществления полётов в Военно-воздушных силах и, в частности, при организации демонстрационных мероприятий во Львове”, – пресс-служба Генпрокуратуры Украины, 28 июля 2002 года, пишет “Википедия”.

Топонарь был приговорен к 14 годам лишения свободы, а Егоров – к 8. Однако пострадавшие украинцы и те, кто потерял в аварии родных, остались недовольны приговором. Его посчитали лояльным. Также не была достаточной компенсация, а государство не принесло своих извинений.

Память о погибших

27 июля 2002 года навсегда останется черной датой в календаре. В Украине практически нет людей, которые не знают о трагедии под Львовом. Жуткие кадры с места события еще долго были в сводках новостей. Тогда погибли целые семьи, некоторые дети остались сиротами, а также родители потеряли своих детей.

Пострадавшие в трагедии и неравнодушные украинцы ежегодно приходят на аэродром “Скнилов”, чтобы почтить память погибших там.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 27 июля, православные христиане отмечают один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. По народному календарю это день Акилы.