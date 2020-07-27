Коты взорвали сеть странными позами – теперь над этими фото ломают голову все

В сети появились забавные фото кошек, которые в причудливых позах устроились дома, чем удивили своих хозяев.

Об этом сообщает “Bored Panda”.

Кошки часто игнорируют места, оборудованные в доме специально для них. Вместо этого питомцы забираются, например, в чемоданы и коробки. А после этого внимательно смотрят на реакцию своих хозяев.

На снимкам можно увидеть кошек в самых неожиданных местах, например на двери или в лейке с водой.

Судя по фото питомцы живут своей отдельной жизнью, совсем не ориентируясь на людей, но часто их копируя.

Как сообщал “источник”, ранее навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.