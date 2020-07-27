Открытие двух КПВВ в Луганской области: Гайдай рассказал, какими они будут. ВИДЕО

Как известно, Трехсторонняя контактная группа достигла договоренностей относительно открытия двух КПВВ на Луганщине – в Золотом и Счастье.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время прямого эфира в ФБ сообщил некоторые подробности их открытия.

По его словам, никакого разведения сил на этих КПВВ не планируется. КПВВ в Счастье будет пешеходным. И ремонт моста здесь запланирован в этом году.

А вот пункт пропуска в Золотом будет автомобильным.

Сергей Гайдай отметил, что если все же удастся открыть эти КПВВ, то там будут современные мобильные комплексы сервисного обслуживания с медпунктами, комнатами матери и ребенка, представительства банков, почта. Будут также мобильные пункты для тестирования на COVID-19.

Также известно из отчета ОБСЕ, что пункты пропуска должны быть открыты до 10 ноября текущего года.