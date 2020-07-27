В Кирилловке начался сильный шторм – пляжи курорта внезапно преобразились

В Кирилловке, что на побережье Азовского моря в Запорожской области, продолжается непогода – дождь и порывы ветра около 12 м/с. На море – шторм.

Об этом, добавив видео штормящего моря, сообщил Голос Запорожья.

Несмотря на теплое море, в неспокойную серую воду мало кто осмеливается зайти.

Видео являют резкий контраст с тем, что можно было видеть в последнее время на пляжах Кирилловки – толпы отдыхающих и купальщиков. Сейчас только редкие романтики наблюдают за волнующимся морем на опустевшем ветреном побережье.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков, уже завтра, 28 июля, погода в Кирилловке должна наладиться, снова будет тепло и солнечно.

Как сообщал “источник”, в Кирилловке в воскресенье, 26 июля, прошел сильный ливень. Поселок буквально залило, дороги превратились в реки.

Тогда как днем ранее курортный сезон в Кирилловке достиг пика – на пляжах было не протолкнуться, а многочисленные базы отдыха и пансионаты поселка были заселены под завязку.