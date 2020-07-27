Новых случаев COVID-19 на Луганщине не зафиксировано

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 121 человека.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Из них выздоровели – 90; лечатся – 30 (8 – в стационаре: 3 – в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 4 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 1 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 22 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 4,85%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 июля (на 9:00) в Украине 65656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.