Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян из-за твитов об их личной жизни

Рэппер Канье Уэст после серии откровенных постов в Twitter попросил прощения у жены, модели Ким Кардашьян, за разглашение информации об их личной жизни, а также заявления о желании развестись с ней.
Об этом Уэст также написал в Twitter и на этот раз, вопреки ожиданиям фолловеров, свой пост не удалил. “Я бы хотел извиниться перед моей женой Ким за то, что сделал публичным то, что должно было оставаться личным, – написал рэпер. – Я не забочусь о ней так, как она обо мне”.
На своей странице Уэст также поблагодарил супругу, которая остается рядом с ним, несмотря на всю причиненную им ранее боль.
- Ранее рэпер также обвинил Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер в том, что они якобы хотели вызвать врача и закрыть его на лечение. День спустя Уэст продолжил публиковать туманные обвинения, сравнивая тещу с Ким Чен Ыном. Тогда же музыкант и заявил о желании развестись с женой.
- В свою очередь, поклонники музыканта заподозрили в его поведении признаки биполярного расстройства. Мы вспомнили главное о болезни, которая подкосила в свое время Мэрайю Кэри, Ван Дамма и других знаменитостей. Повторяющиеся эпизоды мании и депрессии – главный признак этого состояния.