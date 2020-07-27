Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян из-за твитов об их личной жизни

Рэппер Канье Уэст после серии откровенных постов в Twitter попросил прощения у жены, модели Ким Кардашьян, за разглашение информации об их личной жизни, а также заявления о желании развестись с ней.

Об этом Уэст также написал в Twitter и на этот раз, вопреки ожиданиям фолловеров, свой пост не удалил. “Я бы хотел извиниться перед моей женой Ким за то, что сделал публичным то, что должно было оставаться личным, – написал рэпер. – Я не забочусь о ней так, как она обо мне”.

На своей странице Уэст также поблагодарил супругу, которая остается рядом с ним, несмотря на всю причиненную им ранее боль.