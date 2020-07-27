“Помощи нет ни от кого”: на Луганщине переселенцы платят за свет в 5 раз больше, чем другие жители. ВИДЕО

В Луганской области тысячи переселенцев, потерявших дома на оккупированных территориях, вынуждены жить на дачах рядом с линией разграничения. Они не имеют возможности вернуться в собственное жилье. Но должны платить за свет в разы больше, чем другие жители.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Здесь многим легче попасть в Россию, чем в родной дом в оккупированном Луганске. Бывшие луганчане нашли убежище там, где когда-то отдыхали – на дачах.

Луганчанину Виктору Васильевичу 82 года. В дачном кооперативе он единственный житель. Жена умерла около года назад и стало совсем туго, потому что треть пенсии нужно отдавать за потребление электроэнергии.

Но здесь свет лампочки обходится в 5 раз дороже, чем везде по Украине. Приходится единолично платить осмотр трансформатора. А это почти 6000 гривен в год и все энергопотери.

“У обычного населения в этих условиях в любом селе рядом тариф будет 90 копеек за киловатт. То тут круговой тариф получается более 5 гривен за киловатт. Электричество – это единственное, что есть в этом дачном кооперативе. Ибо ни транспорта нет, ни воды . От электричества вода и приготовление пищи “, – говорит руководитель гуманитарной миссии” Пролиска “Евгений Каплин.

ТСН обратилась за комментариями в Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий с вопросом почему дедушка-переселенец платит как предприятие. Там говорят, что это не к ним, а в комиссию по Госрегулированию в сфере энергетики. Но и там не спешат с ответом.

Лидия Ивановна живет на даче, как еще тысяча семей переселенцев в кооперативе “Мечта”. Здесь киловатт электричества в полтора раза дороже, чем в соседнем селе.

“Мы, конечно, очень мучаемся. Я в этом месяце заплатила 430 гривен, для меня это четвертая часть пенсии”, – делится женщина.

После оккупации родного города для трех сотен людей это дачное сообщество стало постоянным домом.

“Мы между небом и землей, потому что мы не относимся ни к поселку, ни к населенному пункту. Помощи нет ни от кого, выживаем как только можем. И боремся с ценой. Никто нас не присоединяет ни туда, ни сюда”, – рассказала председатель садового общества “Мрия” Татьяна Васюкова.

Но выбора нет, потому что вернуться в оккупированный Луганске для многих не вариант.