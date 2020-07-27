Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске

Российский актер Гоша Куценко заявил, что поддерживает протестующих в Хабаровске.

Об этом он сказал в Instagram.

По его словам, “не смотря на то, что по центральным каналам о вас ничего не слышно”, вот уже две недели ложась спать он знает, что люди выходят на улицы. “Сейчас правда на вашей стороне”, – сказал артист.

“Откройте двери, мы хотим присутствовать все на этом честном, открытом, откровенном драматическом спектакле”, – отметил Куценко.

Напомним, c 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят митинги в поддержку Фургала, арестованного в Москве по обвинению в организации убийств более 10 лет назад. Жители требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске.

После того как президент России Владимир Путин уволил Фургала и назначил на его должность Михаила Дегтярева, к лозунгам митингующих добавились требования отставки как назначенца Кремля, так и российского президента.

Ранее “источник” сообщал, что 24 июля на акцию вышли 95 тысяч участников, которые прошли протестной колонной по центральной улице Хабаровска.