Названо количество домов, которые восстановили после лесных пожаров на Луганщине

В Луганской области восстановлен 301 жилой дом, который пострадал в результате лесных пожаров.

Об этом шла речь на традиционном совещании главы государства Владимира Зеленского с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения коронавируса, сообщает Офис Президента Украины.

“Главе государства сообщили, что после пожара на Луганщине уже восстановлен 301 жилой дом”, – сказано в сообщении.

6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

Из-за сильного порывистого ветра и высоких температур пожар распространился на территорию с. Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро”, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.

В Смоляниново и кооперативе огнем было уничтожено и повреждено десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека были госпитализированы.

13 июля пожар был ликвидирован.