На Луганщине копы спасли 81-летнего мужчину из болотной ловушки

21 июля в Белокуракинский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 81-летний муж уехал на велосипеде в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Ориентировка с приметами пропавшего дедушки была направлена мобильным нарядам, на блокпосты и к соседним территориальным подразделениям.

Поиски пропавшего усложнялись тем, что у него с собой не было мобильного телефона. Кроме этого, дедушка вследствие преклонного возраста страдал расстройствами памяти. Еще и край поселка граничит с лесом и болотистой местностью.

К поискам дедушки были привлечены личный состав отдела полиции, кинологи, сотрудники Главного управления и бойцы БПОП.

Лишь на третьи сутки во время «прочесывания» леса и болотной местности полицейские нашли дедушку среди болота в зарослях. Он был жив, невредим, только очень уставший и испуганный.

Оказав первую медицинскую помощь, полицейские доставили дедушку в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он уже дома.