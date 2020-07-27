В Украине больше 800 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за минувшие сутки подтверждено 807 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро понедельника, 27 июля, в стране зафиксировано 65 656 заразившихся COVID-19.
Об этом сообщает апарат СНБО Украины.
С начала пандемии от осложнений коронавирусной инфекции в Украине умерло 1616 человек. В то же время 36 122 больных – выздоровели.
Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 2589 случаев;
Волынская область – 3616 случаев;
Днепропетровская область – 1330 случаев;
Донецкая область – 850 случаев;
Житомирская область – 1723 случая;
Закарпатская область – 4874 случая;
Запорожская область – 750 случаев;
Ивано-Франковская область – 4121 случай;
Кировоградская область – 695 случаев;
г. Киев – 7690 случаев;
Киевская область – 3548 случаев;
Львовская область – 8952 случая;
Луганская область – 120 случаев;
Николаевская область – 559 случаев;
Одесская область – 2960 случаев;
Полтавская область – 394 случая;
Ровенская область – 5701 случай;
Сумская область – 445 случаев;
Тернопольская область – 2773 случая;
Харьковская область – 3431 случай;
Херсонская область – 220 случаев;
Хмельницкая область – 1059 случаев;
Черновицкая область – 5634 случая;
Черкасская область – 902 случая;
Черниговская область – 720 случаев.