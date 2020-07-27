Почему Израиль захлестнули акции протеста

С июня Израиль сотрясают практически ежедневные массовые протесты – с политическими и социально-экономическими лозунгами на улицы выходят тысячи людей.

О причинах митингов в стране пишет Коммерсант.

Часть демонстрантов требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, другие — адекватных мер правительства по защите различных групп населения, пострадавших в результате пандемии коронавируса. На этом фоне правящая коалиция все глубже вязнет в политических спорах. Израильские СМИ не исключают, что через месяц нынешний состав Кнессета может быть распущен и страна начнет готовиться к очередным досрочным выборам.

“Биби, иди домой!”, “Это наше государство, а не Нетаньяху”, “Демократию не заткнуть”, “Мы устали”, “Со всеми крошками, которые они нам бросают, у нас нет денег на хлеб”, “У нас нет времени ждать. У нас нет воздуха, чтобы дышать“, — с такими лозунгами в руках люди выходят на улицы в Иерусалиме и других городах Израиля.

На прошлой неделе только в Иерусалиме у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого в стране сокращенно называют Биби, демонстранты собирались почти ежедневно. В субботу вечером собралось около 6 тыс. человек. Среди демонстрантов очень много молодежи.

Также массовые протесты происходят в Тель-Авиве. Там в основном звучат социально-экономические лозунги, организаторы некоторых акций сознательно дистанцируются от политики. Среди демонстрантов — владельцы малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, хозяева ресторанов, социальные работники и многие другие.

Требования протестующих можно разделить на две категории — отставка Биньямина Нетаньяху по причине судебных разбирательств, где он проходит в качестве обвиняемого в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием, и требования к правительству принять адекватные меры по поддержке различных групп населения, пострадавших от коронавируса.

Не все демонстрации проходят мирно, прежде всего в Иерусалиме. За неделю в ходе разных акций были задержаны свыше 170 человек. Есть и пострадавшие, причем не только в результате столкновений с полицией — начались нападения на демонстрантов людей, причисляющих себя к сторонникам премьер-министра.

Демонстранты надеются на успех, хотя многие признают, что шансов на добровольную отставку премьер-министра крайне мало. Но протесты прекращать не собираются.

Как сообщал “источник”, во время карантина в Израиле были вынуждены с привлечением полиции и армии закрывать целые населенные пункты.