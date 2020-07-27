Кот устроил драку сам с собой – и это видео сделало его “звездой”

Рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца “звездой”.

Об этом сообщает “Ридус”.

На ставших вирусными кадрах можно заметить рыжего кота, который моет свои лапы, но вдруг что-то пошло не так – конечности животного обернулись против него.

Ролик с участием кота собрал в Tiktok более 1,6 млн просмотров. Некоторые пользователи даже пошутили, что у животного “раздвоение личности”.

Как сообщал “источник”, ранее навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.