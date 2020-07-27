Ураган “Ханна” разрушил часть стены на границе США с Мексикой

Ураган “Ханна”, который обрушился на Техас,разрушил часть стены на границе США с Мексикой.

Об этом сообщает Mirror.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Техасе в связи со стихией. Порывы ветра достигали 150 км в час и сносили даже авто.

Стена на границе США и Мексики возводится для защиты от притока в Штаты нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки. Ее строительство являлось одним из ключевых обещаний американского президента Дональда Трампа на предвыборной кампании в 2018-м году.

Отмечается, что в Порт-Мэнсфилде, в 150 милях к югу от острова Падре, ураган уничтожилполя сахарного тростника и повалил деревья. Национальная служба погоды сообщила, что сильные ливни в результате дождя затопили дороги – по всему южному Техасу они превратились в реки.

Как сообщал “источник”, в конце мая из-за урагана Амфан, который принес к берегам Индии и Бангладеш проливные дожди и сильный ветер, в обеих странах проводили массовую эвакуацию жителей из опасных районов.