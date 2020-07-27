“Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня”: что происходит на Донбассе

С начала суток понедельника, 27 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе начался полный и всеобъемлющей режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба Штаба ООС, подразделения ВСУ продолжают выполнять поставленные задачи.

“В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов права действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом, подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей“, – подчеркнули в Штабе.

Что сообщили у Зеленского по итогам его разговора с Путиным

Пресс-служба Офиса президента написала, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

Оба президента позитивно оценили введение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля. При этом они согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Также разговор коснулся деталей взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Также глава Украины подчеркнул необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.

Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Что сообщил Кремль по итогам разговора Зеленского с Путиным

В свою очередь сайт президента РФ сообщил, что телефонный разговор между главами стран состоялся по инициативе Владимира Зеленского и подчеркнул, что стороны обсуждали “аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса”.

“Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта“, – сказано в сообщении.

Отмечается, что Путин подчеркнул приоритетность реализации принятых лидерами “нормандского формата” решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

“Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений “Комплекса мер” и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей“, – отметили в пресс-службе Путина.

Отмечается, что президенты также обговорили ситуацию с пандемией коронавируса.

Как сообщал “источник”, Папа Римский Франциск поддержал договоренность ТКГ в Минске о прекращении огня на Донбассе и сказал, что молится за ее воплощение.