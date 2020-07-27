Во время дорожных работ нашли камень – и он открыл тайну древних воинов

Во время дорожных работ в Перте нашли монолит, высотой почти два метра, с мужской фигурой с копьем.

Об этом сообщает The Independent.

По словам археологов, находка может указывать на существование общества, возглавляемого воинами.

Археологи Университета Абердина создали трехмерные изображения из тысяч фотографий, уточнив вид камня, чтобы сделать возможным сравнение с другими древними монолитами.

Руководитель университета по археологии, профессор Гордон Нобл, сказал: “Теперь на камне Туллока мы видим, что человек носит отличительное копье с рукоятью ручки, которое, как мы знаем из предыдущих исследований, использовалось с третьего по шестой век”.

Он добавил, что находка “устраняет критический пробел в знаниях” о тех временах

“Мы считаем, что носители оружия, изображенные на этих камнях, могут представлять собой ориентированную на войну социальную организацию, которая была неотъемлемой частью сопротивления Римской империи”, – подчеркнул ученый.