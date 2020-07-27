“Это не могло быть создано на Земле”: NYT раскрыл планы Пентагона по НЛО

Пентагон планирует обнародовать ряд результатов десятилетнего изучения возможных НЛО и таинственных столкновений между военными летчиками США и неопознанными летательными аппаратами.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, сенатор Марко Рубио заявил, что он обеспокоен сообщениями о неопознанных самолетах над американскими военными базами. Он выразил обеспокоенность тем, что Китай, Россия или какой-либо другой противник совершили “некоторый технологический скачок”, который “позволяет им проводить такую деятельность”. Так как некоторые из неопознанных летательных аппаратов над американскими базами, возможно, демонстрировали технологии, отсутствующие в американском арсенале.

“Возможно, этому есть какое-то скучное объяснение. Но нам нужно это выяснить“, – отметил он.

В свою очередь Эрик У. Дэвис, астрофизик, который работал субподрядчиком, а затем консультантом по программе НЛО в Пентагоне с 2007 года, рассказал изданию The New York Times, что в некоторых случаях проверка обнаруженных Пентагоном объектов не позволяла определить их источник. Что подтолкнуло Дэвиса к выводу: “Мы (люди, – “источник”) не могли сделать это сами”.

Дэвис, который в настоящее время работает в компании Aerospace Corporation, подрядчике по обороне, сообщил также, что недавно, в марте 2020 года, провел секретный брифинг в министерстве обороны, посвященный поискам “транспортных средств, созданных не на Земле”.

Бывший сенатор Рейд, который добивался финансирования программы НЛО, заявил, что необходимо давать больше информации о том, что известно в сфере изучения НЛО.

“Чрезвычайно важно, чтобы информация об обнаружении физических материалов распространялась“, – сказал он.

Как сообщал “источник”, пилот Гейб Зейфман обнародовал снимки секретной базы ВВС США Зона-51. Фотографии были сделаны в апреле и июле этого года.