Археологи нашли захоронение вождя и шамана, которым более 2 тыс. лет – и их тайна ошеломила

В юго-западной Англии обнаружили захоронение доисторического вождя и, возможно, его шамана – их тайна ошеломила.

Об этом сообщает The Independent.

Вождь – мужчина лет тридцати или сорока – был похоронен под центром большого погребального кургана, который построили специально внутри заграждения диаметром 20 метров.

Он был похоронен примерно в 2 200 г. до н.э. с медным кинжалом длиной 20 см (с рукоятью, сделанной из китового уса), янтарной бусиной, кремневым ножом, железным пиритом и кремневым огненным комплектом, четырьмя специальными “коврами” из коровьей кожи и наручным “защитником” , сделанным из особенно ценного камня, добытого или собранного около вершины горы в Озерном крае.

Темное пятно в гравии, окружающем его скелет, показывает, что вождь был похоронен в деревянном гробу из досок (или, возможно, только завернут в шкуры животных), говорит археолог Энди Худ из фонда археологии.

Камень, использованный для защиты его запястья, был получен со склонов (или около вершины) Харрисона Стикла или Пика Стикла – двух гор высотой 700 м в Озерном крае – в 250 милях к северу от Лехлейда.

Этот конкретный тип камня (очень мелкозернистый вулканический туф) имеет зеленый или серовато-зеленый цвет и, возможно, воспринимался как сверхъестественный в обеспечении жизни после смерти. Во многих регионах мира зеленый цвет с древних времен традиционно считается символом вечной жизни, небес и плодородия.

Место последнего пристанища вождя находилось в особенно сакральном месте – всего в 150 метрах к западу от одного из самых важных доисторических религиозных памятников на юго-западе Британии – большого неолитического церемониального комплекса (так называемый памятник “Курсус”), которому уже было около тысячи лет, когда мужчина был похоронен.

Примечательно, что этот вождь был погребен, глядя прямо на второго похороненного человека, всего в двух метрах от него. Этот второй человек был похоронен, вероятно, сразу или после того, как вождь был похоронен. Второе захоронение является полной загадкой, которая, вероятно, станет предметом многих археологических дебатов на долгие годы.

Этот мужчина – пожилой человек, возможно, за пятьдесят или шестьдесят лет – не был похоронен обычным образом. Вместо этого он был похоронен, сидя на земле, его ноги спускались в то, что первоначально было бы ямой.

Сидячие захоронения очень редки в большинстве древних и более современных культур, и они часто ассоциируются с религиозными практиками. Вполне возможно, что мужчина был шаманом.

Как сообщал “источник”, ранее турецкие археологи возобновили раскопки на границе Сирии и Турции в городке под названием Ойлум Хойюк. Они уже обнаружили остатки древних сооружений, которые, вероятно, были частью легендарного затерянного города-государства.