В Харькове молодой парень погиб в страшном ДТП с такси

В Харькове в ночь на понедельник, 27 июля, молодой мотоциклист погиб во время столкновения с такси.

Об этом сообщает Telegram-канал Веха.

“Сообщается, что таксист совершал разворот возле Антошки, а парень на мотоцикле в него влетел. Несмотря на усилия медиков мотоциклист скончался“, – сказано в сообщении.

Как написал Telegram-канал Труха Харьков, на место прибыла “скорая помощь”, однако медики смогли лишь констатировать смерть мотоциклиста.

Как сообщал “источник”, в Житомире на улице Новосеверной, 16 июля около 8:20, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате ДТП от полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия.

Также сообщалось, что 12 июля, в Днепре произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля ВАЗ. В результате аварии мужчина на двухколесном транспорте получил травмы руки и ноги.