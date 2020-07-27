Оливия де Хэвилленд из “Унесенных ветром” умерла. Ее называли легендой Голливуда

В Париже на 105 году жизни умерла британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд – последняя из живых звезд фильма “Унесенные ветром” 1939 года, которая исполнила роль Мелани.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса дважды получала “Оскар”, а в 2017 году ей присвоили титул дамы-командора ордена Британской империи.

Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году. В 1939 году она сыграла в фильме “Унесенные ветром”. Актриса сыграла Мелани Гамильтон Уилкс, жену Эшли Уилкса, в которого влюбилась главная героиня Скарлетт О’Хара. Оливия де Хэвилленд была номинирована на “Оскар” за эту роль, но не получила премию. Ей дважды присуждали “Оскара” — в 1947 и 1950 годах за роли в фильмах “Каждому свое” и “Наследница”.

Также Оливия де Хэвилленд известна по ролям в “Приключениях Робин Гуда”, “Тише, тише, милая Шарлотта” и других. В 1944 году она выиграла суд против Warner Bros. В 1936 году она заключила семилетний договор со студией. Однако он должен был закончиться не через этот срок, а через 2555 дней на съемочной площадке. После этого суд обязал студии указывать даты начала и окончания договора.

Оливия де Хэвилленд – единственная звезда “Унесенных ветром”, дожившая до нашего времени. Ее партнеры Кларк Гейбл и Вивьен Ли – Рэтт Батлер и Скарлетт О’Хара – скончались еще в 60-е. Лесли Хауард, игравший Эшли Уилкса, погиб в авиакатастрофе в 1943-м, Хэтти МакДэниел, после роли Мамушки ставшая первой чернокожей актрисой, удостоенной “Оскара”, умерла в 1952-м. А исполнительница роли самоотверженной и приятной во всех отношениях Мелани дожила до нового века и прекрасно провела в нем 20 лет.

При этом она в сто с лишним лет без проблем и без посторонней помощи поднималась и спускалась по лестнице в парижском особняке, много читала, несмотря на возрастные проблемы с глазами, сама отвечала на вопросы, заданные по электронной почте. И в ответ на вопросы о долголетии говорила, что главное – это любить, смеяться и постоянно чему-то учиться. Год назад многие делились в соцсетях свежей фотографией Оливии: в 103 года она ездила на велосипеде по парижским улицам.

Как сообщал “источник”, недавно в Лос-Анджелесе в возрасте 55 лет умерла актриса Галин Горг. До своего 56-летия звезда сериалов “Ксена: принцесса-воин” и “Твин Пикс” не дожила всего день.