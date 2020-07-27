Комета Neowise максимально приблизилась к Земле – снятые с МКС кадры поражают

Комета Neowise, которая является самой яркой за последние семь лет, максимально приблизилась к нашей планете несколько дней назад – и это сняли с Международной космической станции (МКС).

Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

Разглядеть комету можно было в небе над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего. Ближе всего к Земле она была 23 июля.

По словам астрономов, Neowise была открыта совсем недавно – 27 марта 2020 года.

Как сообщал “источник”, ранее японские астрономы нашли на фотографиях лунной поверхности с японского зонда “Кагуйя” приметы того, что примерно 800 млн лет назад Луна и Земля пережили серию ударов астероидов, чья совокупная масса была в 30-60 раз больше, чем у метеорита, погубившего динозавров.