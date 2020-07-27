Какой праздник 27 июля и что нельзя делать

В понедельник, 27 июля, православные христиане отмечают один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. По народному календарю это день Акилы.

Считалось, что с этого дня наступает время, когда нужно угождать полевому духу. Поэтому люди оставляли в покосах для него горшок каши или пучок ржи. Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома.

Что нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя выбрасывать в мусор остатки еды со стола. Лучше отдайте то, что не съели, животным или нуждающимся людям. Тогда нищета обойдет ваш дом стороной. Также неудачными в этот день могут стать деловые переговоры, лучше перенесите их на другую дату.

Приметы на 27 июля

Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей

Если Полевого кашей накормить – он убережет посевы от непогоды.

Именины 27 июля празднуют Анисим и Степан (Стефан).

Как сообщал “источник”, 26 июля, православные отмечали Собор Архангела Гавриила, которого называют вестником Господа. Наши предки считали, что в этот день нельзя обливаться холодной водой, чтобы не погибнуть на водоеме.